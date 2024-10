Moussa Diarra ucciso da un poliziotto, 5mila persone in corteo a Verona: “Ci mancherà, ora vogliamo un processo giusto” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il dolore e una rabbia contenuta, un serpentone di circa cinquemila persone, in particolare africani, chiamati a Verona dall’Alto Consiglio dei Maliani in Italia. Così è stato ricordato Moussa Diarra, il ventiseienne ucciso una settimana fa davanti alla stazione ferroviaria da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia, contro il quale si stava scagliando armato di un coltello. La manifestazione è stata pacifica, anche se davanti al Tribunale qualcuno ha cercato di deviare il corso della marcia, ma è stato contenuto sia dalle forze dell’ordine che dagli stessi organizzatori, che avevano previsto un servizio d’ordine. Molte le invettive lanciate contro il ministro Matteo Salvini, che poche ore dopo la morte di Moussa, aveva detto: “Non ci mancherà”. La stessa frase, ma rovesciata nel senso (“Moussa, ci mancherai”) è diventata lo slogan del corteo. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il dolore e una rabbia contenuta, un serpentone di circa cinquemila, in particolare africani, chiamati adall’Alto Consiglio dei Maliani in Italia. Così è stato ricordato, il ventiseienneuna settimana fa davanti alla stazione ferroviaria da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia, contro il quale si stava scagliando armato di un coltello. La manifestazione è stata pacifica, anche se davanti al Tribunale qualcuno ha cercato di deviare il corso della marcia, ma è stato contenuto sia dalle forze dell’ordine che dagli stessi organizzatori, che avevano previsto un servizio d’ordine. Molte le invettive lanciate contro il ministro Matteo Salvini, che poche ore dopo la morte di, aveva detto: “Non ci”. La stessa frase, ma rovesciata nel senso (“, ci mancherai”) è diventata lo slogan del

