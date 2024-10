Moto2 GP Thailandia 2024: risultati e ordine di arrivo, Ogura si laurea campione del mondo (Di domenica 27 ottobre 2024) I risultati e l’ordine di arrivo della gara del GP di Thailandia 2024, diciottesimo appuntamento della stagione di Moto2. Al secondo match point, Ai Ogura si laurea campione del mondo! Il pilota giapponese arriva secondo dietro al rivale più vicino in classifica, Aron Canet, che però con questo risultato paga 60 punti da Ogura e quindi, con ancora due soli appuntamenti dal termine, non può più raggiungerlo. Giornata strepitosa per il nipponico, che deve sudarsi il titolo dopo l’attacco subito da Lopez che lo ha fatto crollare in settima posizione: da lì, la rimonta giro dopo giro fino a mettersi alle spalle del solo Canet, sognando nel finale anche una folla rimonta, vanificata da qualche goccia di pioggia. Pioggia che ha anche portato alla bandiera rossa a due giri dal termine. A completare il podio è Ramirez, davanti all’idolo di casa Somkiat Chantra. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ie l’didella gara del GP di, diciottesimo appuntamento della stagione di. Al secondo match point, Aisidel! Il pilota giapponese arriva secondo dietro al rivale più vicino in classifica, Aron Canet, che però con questo risultato paga 60 punti dae quindi, con ancora due soli appuntamenti dal termine, non può più raggiungerlo. Giornata strepitosa per il nipponico, che deve sudarsi il titolo dopo l’attacco subito da Lopez che lo ha fatto crollare in settima posizione: da lì, la rimonta giro dopo giro fino a mettersi alle spalle del solo Canet, sognando nel finale anche una folla rimonta, vanificata da qualche goccia di pioggia. Pioggia che ha anche portato alla bandiera rossa a due giri dal termine. A completare il podio è Ramirez, davanti all’idolo di casa Somkiat Chantra.

