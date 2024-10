Megalopolis: annunciata la data di uscita in VOD (Di domenica 27 ottobre 2024) Alcune settimane dopo l'uscita nelle sale, Megalopolis di Francis Ford Coppola uscirà in VOD, ecco quando. Megalopolis, l'ultimo film di Francis Ford Coppola, ha finalmente un'uscita in digitale. Il titolo uscirà in VOD il 12 novembre, ovvero quasi 8 settimane dopo il debutto nelle sale. Il film è attualmente proiettato solamente in 50 sale negli Stati Uniti e ha subito una morte molto lenta e dolorosa al botteghino. La buona notizia è che il pubblico di TikTok potrà finalmente guardare questo film in digitale. Infatti sembra che Megalopolis abbia raggiunto un successo enorme sulla piattaforma cinese. Nonostante la tiepida ricezione della critica il film ha sviluppato un intenso seguito di culto su Internet, dove gli utenti Movieplayer.it - Megalopolis: annunciata la data di uscita in VOD Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alcune settimane dopo l'nelle sale,di Francis Ford Coppola uscirà in VOD, ecco quando., l'ultimo film di Francis Ford Coppola, ha finalmente un'in digitale. Il titolo uscirà in VOD il 12 novembre, ovvero quasi 8 settimane dopo il debutto nelle sale. Il film è attualmente proiettato solamente in 50 sale negli Stati Uniti e ha subito una morte molto lenta e dolorosa al botteghino. La buona notizia è che il pubblico di TikTok potrà finalmente guardare questo film in digitale. Infatti sembra cheabbia raggiunto un successo enorme sulla piattaforma cinese. Nonostante la tiepida ricezione della critica il film ha sviluppato un intenso seguito di culto su Internet, dove gli utenti

