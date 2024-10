Maratona Venezia 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperà (Di domenica 27 ottobre 2024) oggi domenica 27 ottobre (a partire dalle ore 09.40) si disputerà la Maratona di Venezia 2024, una delle 42,195 km più importanti d’Italia e apprezzata a livello universale per lo spettacolare scenario in cui si svolge. La 38ma edizione dell’evento sponsorizzato da Wizz Air si colloca in un anno speciale per il capoluogo veneto, visto che ricorre il 700mo anniversario della scomparsa di Marco Paolo. Si preannunciano ben 17.500 partecipanti, considerando anche la mezza Maratona e la 10 chilometri. Partenza da Stra, per poi attraversare Fiesso d’Artico, Dolo e Mira lungo il fiume Brenta prima di entrare a Venezia, dove si correrà a filo d’acqua lungo il Canale della Giudecca. Oasport.it - Maratona Venezia 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperà Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)domenica 27 ottobre (a partire dalle ore 09.40) si disputerà ladi, una delle 42,195 km più importanti d’Italia e apprezzata a livello universale per lo spettacolare scenario in cui si svolge. La 38ma edizione dell’evento sponsorizzato da Wizz Air si colloca in un anno speciale per il capoluogo veneto, visto che ricorre il 700mo anniversario della scomparsa di Marco Paolo. Si preannunciano ben 17.500 partecipanti, considerando anche la mezzae la 10 chilometri. Partenza da Stra, per poi attraversare Fiesso d’Artico, Dolo e Mira lungo il fiume Brenta prima di entrare a, dove si correrà a filo d’acqua lungo il Canale della Giudecca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maratona Venezia 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperà - Oggi domenica 27 ottobre (a partire dalle ore 09.40) si disputerà la Maratona di Venezia 2024, una delle 42,195 km più importanti d'Italia e apprezzata a ... (oasport.it)

Turetta e il memoriale: «Ecco il momento in cui decisi di uccidere Giulia». Nelle pagine per nominarla scrive "Lei" - VENEZIA - Filippo Turetta: mostro o “uomo banale”, da cui scaturisce la famigerata “banalità del male”? Leggendo a fondo il memoriale scritto di suo pugno in cella, ... (ilgazzettino.it)

Maratona Wizz Air da Mestre a Venezia con la figura di Marco Polo: i percorsi e limitazioni al traffico - VENEZIA - Tutto è pronto per la 38esima Wizz Air Venice Marathon, dedicata quest’anno alla figura di Marco Polo, di cui ricorrono quest’anno i 700 anni dalla morte e che ... (ilgazzettino.it)

VENEZIA | POCHE ORE AL VIA DELLA VENICE MARATHON - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)