L’Associazione Nazionale Carabinieri di Calci ha un nuovo presidente (Di domenica 27 ottobre 2024) Michele Bromo, brigadiere dei Carabinieri in congedo, tarantino di nascita è il nuovo presidente della sezione calcesana dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Laureato in scienze politiche, il neo eletto presidente succede a Luca Bitossi e sarà in carica fino al 2029."Proseguirò - spiega Pisatoday.it - L’Associazione Nazionale Carabinieri di Calci ha un nuovo presidente Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Michele Bromo, brigadiere deiin congedo, tarantino di nascita è ildella sezione calcesana dell'Associazione. Laureato in scienze politiche, il neo elettosuccede a Luca Bitossi e sarà in carica fino al 2029."Proseguirò - spiega

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carabinieri, a Strangolagalli inaugurata la sede dell’A.N.C in memoria di Alberto La Rocca - Nella mattinata di domenica 20 ottobre, nella caratteristica cornice del Comune di Strangolagalli, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, inti ... (informazione.it)

Calci: torna la sagra della Castagna - Calci 15 ottobre 2024- Sabato 19 e domenica ... di “Io non rischio”, allestiti in piazza Garibaldi dall'Associazione Nazionale VVF Volontari Unità Cinofile K9 Odv. I volontari dell ... (lanazione.it)

Carabinieri Puglia, cambio della guardia: Del Monaco subentra a Spagnol dopo «tre intensi anni» - appuntati e carabinieri di tutti i Reparti della Legione Puglia, nonché quelle dell'Associazione Nazionale Carabinieri. «Per me è un momento di grande emozione - ha detto Del Monaco - perché ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Tornano i carabinieri dell’Anc. Pattuglie in centro il sabato - L'Associazione Nazionale Carabinieri interviene per la sicurezza nel centro di Civitanova, in collaborazione con la polizia municipale. Pattugliamenti e supporto in caso di necessità per garantire un ... (msn.com)