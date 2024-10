.com - La nuit se traîne, recensione RoFF19: un esordio incisivo tra thriller metropolitano e commento sociale

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi Lase, film dell’esordiente Michiel Blanchart vincitore del Gran Premio della Giuria: un’opera prima che utilizza con grande intelligenza i codici delmescolandoli alDi esordi come Lasenon se ne vedono spesso, quindi non stupisce più di tanto come anche la giuria delsi sia convinto a premiarlo con uno dei riconoscimenti più prestigiosi. Al suo primo lungometraggio il belga Michiel Blanchart dimostra già una padronanza del linguaggio e del mezzo cinematografico notevole, realizzando untesissimo e trascinante con un cast in stato di grazia (Jonathan Feltre, Natacha Krief, lo “spietato” 0) e con delle cose intelligenti da dire sulla società belga e forse non solo quella. C’è solo da godersi lo spettacolo.