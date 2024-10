Inter-Juventus 4-4, pioggia di gol a San Siro: Yildiz firma la rimonta bianconera (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter e Juventus hanno pareggiato 4-4, nel posticipo della 9a giornata di Serie A. Emozioni a non finire a San Siro: nerazzurri in vantaggio al 15? con un rigore di Zielinski, la rimonta della Juve con Vlahovic al 20? e Weah al 28?. La controreplica nerazzurra con Mkhitaryan al 34?, ancora Zielinski su rigore al 37? e Dumfries al 53?. Per la Juve a segno poi Yildiz al 71? e all’82’. Lapresse.it - Inter-Juventus 4-4, pioggia di gol a San Siro: Yildiz firma la rimonta bianconera Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024)hanno pareggiato 4-4, nel posticipo della 9a giornata di Serie A. Emozioni a non finire a San: nerazzurri in vantaggio al 15? con un rigore di Zielinski, ladella Juve con Vlahovic al 20? e Weah al 28?. La controreplica nerazzurra con Mkhitaryan al 34?, ancora Zielinski su rigore al 37? e Dumfries al 53?. Per la Juve a segno poial 71? e all’82’.

Pioggia di gol in Inter-Juventus: Yildiz rovina i piani di Inzaghi - Spettacolo, difese ballerine e tanti episodi da analizzare: pioggia di gol in Inter-Juventus, Zielinski fa doppietta e Yildiz risponde Show a San Siro, con azioni da una parte e dall’altra. Non ci si ... (calciomercato.it)

