Infiltrazioni e crollo alla nuova scuola primaria: lezioni in palestra e in mensa. Polemiche a Subbiano (Di domenica 27 ottobre 2024) Le prime Infiltrazioni, poi un crollo e la chiusura delle aule. I problemi si sono verificati nell'arco degli ultimi 10 giorno alla scuola primaria Sandro Pertini di Subbiano. Un plesso nuovo, inaugurato due anni fa circa, ma che in queste settimane ha riscontrato dei danni ai soffitti che hanno Arezzonotizie.it - Infiltrazioni e crollo alla nuova scuola primaria: lezioni in palestra e in mensa. Polemiche a Subbiano Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le prime, poi une la chiusura delle aule. I problemi si sono verificati nell'arco degli ultimi 10 giornoSandro Pertini di. Un plesso nuovo, inaugurato due anni fa circa, ma che in queste settimane ha riscontrato dei danni ai soffitti che hanno

