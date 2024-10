Incendio a Milano, evacuato condominio in via Tertulliano: si teme per due gattini (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – All’alba di domenica mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per un Incendio di un appartamento al secondo piano in via Tertulliano 70 a Milano, periferia sud della città in zona viale Umbria-corso Lodi. Nessuna persona coinvolta con gli inquilini che sono riusciti ad evacuare dal condominio di cinque piani in maniera spontanea. Si teme per la sorta di due gattini che erano all'interno dell'appartamento. Stabile in sicurezza e si sta provvedendo a liberare dai fumi l'area interessata. Ilgiorno.it - Incendio a Milano, evacuato condominio in via Tertulliano: si teme per due gattini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024)– All’alba di domenica mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per undi un appartamento al secondo piano in via70 a, periferia sud della città in zona viale Umbria-corso Lodi. Nessuna persona coinvolta con gli inquilini che sono riusciti ad evacuare daldi cinque piani in maniera spontanea. Siper la sorta di dueche erano all'interno dell'appartamento. Stabile in sicurezza e si sta provvedendo a liberare dai fumi l'area interessata.

