Il Bar Santoro chiude, era stato aperto a piazza Cairoli nel 1912 (Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla “Latteria Santoro” al “Ritrovo Santoro”: in mezzo ci sono 112 anni di storia dell’imprenditoria messinese. Il noto esercizio commerciale di piazza Cairoli (aperto nel 1912), di quello che un tempo era considerato il “salotto buono” di Messina, chiude. Al suo posto una nuova attività Messinatoday.it - Il Bar Santoro chiude, era stato aperto a piazza Cairoli nel 1912 Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla “Latteria” al “Ritrovo”: in mezzo ci sono 112 anni di storia dell’imprenditoria messinese. Il noto esercizio commerciale dinel), di quello che un tempo era considerato il “salotto buono” di Messina,. Al suo posto una nuova attività

