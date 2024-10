Gualtieri: “nuove isole ambientali nel centro di Roma” (Di domenica 27 ottobre 2024) ''Con questo provvedimento puntiamo a sviluppare ciclabilità e pedonabilitàe migliorare l'aria che respiriamo'' Così in una nota il sindaco di Roma Imolaoggi.it - Gualtieri: “nuove isole ambientali nel centro di Roma” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) ''Con questo provvedimento puntiamo a sviluppare ciclabilità e pedonabilitàe migliorare l'aria che respiriamo'' Così in una nota il sindaco di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove isole ambientali nel centro di Roma, Gualtieri “Spazi comuni più sicuri” - ROMA (ITALPRESS) - "Le nuove isole ambientali, con le pedonalizzazioni e le altre tipologie di interventi previste dal Piano approvato in Giunta pochi gior ... (msn.com)

Centro storico, via libera a quattro aree pedonali. Ecco dove verranno realizzate - Sono in tutto 80 le zone 30 previste in città dal Pums. Solo in fase di progettazione si deciderà se "limitarsi" ad abbassare la velocità delle auto oppure realizzare isole ambientali. Si è partiti, ... (romatoday.it)

Roma, Gualtieri: spazi più sicuri con nuove isole ambientali - Roma, 26 ott. (askanews) – “Le nuove pedonalizzazioni e le altre tipologie di interventi previste dal Piano approvato in Giunta pochi giorni fa rispondono ad un’idea di città più sicura, più a dimensi ... (askanews.it)

Via al nuovo piano-traffico in centro: Portico d'Ottavia, Banchi Nuovi, Governo Vecchio, piazza Pasquino e via Giulia totalmente pedonali - Approvato dalla giunta di Roma Capitale il progetto di riordino. Nelle sei «isole ambientali», pur non essendo chiuse alle auto, si adotteranno provvedimenti per ridurre l'inquinamento e azzerare i pe ... (roma.corriere.it)