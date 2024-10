Oasport.it - Gigante maschile Soelden 2024: risultati e classifica prima manche. Steen Olsen davanti a tutti, ottavo De Aliprandini

(Di domenica 27 ottobre 2024) Al comando delladeldi, in Austria, valido per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino, c’è il norvegese Alexander, il quale guida con il tempo di 1’04?31,al croato Filip Zubcic, secondo a 0?02, ed all’altro norvegese Henrik Kristoffersen, terzo a 0?08. Saranno tre, invece, gli azzurri che prenderanno parte alla seconda: Luca Dea 0?76, Alex Vinatzer, tredicesimo a 1?20, e Giovanni Borsotti, 23° a 1?95. Non supera il taglio, invece, Filippo Della Vite, 36° a 2?97. L’elvetico Marco Odermatt è uscito di scena poco dopo il secondo intermedio, quando aveva il miglior crono assoluto. Si qualificano per la seconda, invece, i due grandi rientranti: 19° a 1?68 Lucas Pinheiro Braathen, con i colori del Brasile, 28° a 2?29 Marcel Hirscher, sotto la bandiera dei Paesi Bassi.