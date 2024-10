Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. In Messico la Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il duello tra Max Verstappen, grande favorito, e Lando Norris, e per quello costruttori, con la McLaren che precede la Red Bull, ora avvicinata al secondo posto anche dalla Ferrari, distante solo otto punti. Appuntamento fissato quindi per oggi, domenica 27 ottobre, per il gran premio del Messico, una gara che sarà fondamentale per le sorti del mondiale. Il Gp del Messico andrà in scena oggi, domenica 27 ottobre, alle 21 ora italiana. La gara sarà visibile in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la1. Inla Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il duello tra Max Verstappen, grande favorito, e Lando Norris, e per quello costruttori, con la McLaren che precede la Red Bull, ora avvicinata al secondo posto anche dalla Ferrari, distante solo otto punti. Appuntamento fissato quindi per, domenica 27 ottobre, per il gran premio del, una gara che sarà fondamentale per le sorti del mondiale. Il Gp delandrà in scena, domenica 27 ottobre, alle 21 ora italiana. La gara sarà visibile in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 - Gp Messico : Sainz (Ferrari) in pole davanti a Verstappen e Norris. Quarto Leclerc - CITTA’ DEL MESSICO – Le Ferrari chiudono al primo e quarto posto le qualifiche e conquistano la prima e la seconda fila del GP del Messico. Un super Carlos Sainz con il tempo di 1’15?946 ha conquistato la pole position, secondo Max Verstappen per 2 ... (Firenzepost.it)

Formula 1 - oggi il Gp del Messico : orario e dove vederlo in tv - (Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. In Messico la Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il duello ... (Periodicodaily.com)

Formula 1 - oggi il Gp del Messico : orario e dove vederlo in tv - (Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. In Messico la Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il ... (Webmagazine24.it)

Formula 1 – Leclerc favorito ma Verstappen - in Messico - è imbattuto : il poker di Super Max a 5 - 00 su Sisal.it - Roma, 24 ottobre 2024 – L’eco della doppietta Ferrari in Texas non si è ancora spento che la Formula 1 vola in Centro America dove, domenica, è in programma il Gran Premio del Messico. Charles Leclerc, trionfatore ad Austin, cerca un back to back ... (Sbircialanotizia.it)