Finti tecnici o poliziotti in agguato: allarme truffatori a domicilio. Ecco come agiscono

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cocquio Trevisago (Vatese) – Attenzione ai, soggetti senza scrupoli sono segnalati di nuovo in azione nel Varesotto: a Cantello un anziano è stato derubato da un finto addetto dell’acqua, altre segnalazioni l’altro giorno da Cocquio Trevisago dove il sindaco Danilo Centrella, l’assessore ai Servizi sociali Monica Moretti e il comandante della polizia locale invitano i cittadini a prestare la massima attenzione per non cadere nella trappola. Sempre più spesso le truffe vengono messe in atto tramite la chiamata telefonica, simulando un incidente stradale ai danni di un familiare e chiedendo ingenti somme da consegnare.