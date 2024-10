Gaeta.it - Eccellenza Contadina: La celebrazione dei prodotti tipici e le radici della tradizione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto sempre più attento alle origini e alla qualità deialimentari, la recente manifestazione dedicata ai contadini chef ha messo in luce l’importanzaagricola italiana. Tra innovazione e rispetto per la natura, il lavoro dei contadini non è solo una professione, ma una passione che si tramanda di generazione in generazione. Due figure di spicco, Berardino Lombardo e Peppe Zullo, hanno portato il loro messaggio e le loro esperienze sul green carpet, sottolineando come il legame con la terra sia essenziale per la loro vita e la loro arte culinaria. Il legame con la terra: la storia di Berardino Lombardo e Peppe Zullo Conversando con il pubblico, Berardino Lombardo ha condiviso la sua storia, affermando che la sua vocazione è stata influenzata dallafamiliare. “Mio nonno era contadino, così come mio padre.