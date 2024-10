Criticità e aggressioni nella Casa lavoro di Vasto, il sindacato di polizia penitenziaria dice 'basta' (Di domenica 27 ottobre 2024) "Parlare di situazione a dir poco kafkiana presso la Casa lavoro di Vasto potrebbe essere riduttivo, per cui si fa fatica ad esporre le infinite Criticità che puntualmente si presentano a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, ultimo episodio meritevole di denuncia risale a pochi giorni fa Chietitoday.it - Criticità e aggressioni nella Casa lavoro di Vasto, il sindacato di polizia penitenziaria dice 'basta' Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Parlare di situazione a dir poco kafkiana presso ladipotrebbe essere riduttivo, per cui si fa fatica ad esporre le infiniteche puntualmente si presentano a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, ultimo episodio meritevole di denuncia risale a pochi giorni fa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mala-giustizia tra aggressioni e disorganizzazione totale - di Adriano J. Spagnuolo Vigorita e Riccardo Vizzino Lettera al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense. al Presidente della Corte d’Appello di Napoli, al P ... (ildenaro.it)

Il 42% delle infermiere che lavorano in pronto soccorso subiscono un’aggressione. I dati - la volontà di abbandonare il posto di lavoro. “L’aggressione – spiega Mangiacavalli – è l’effetto di una serie di cause anche importanti che affondano le radici in diversi contesti, tra cui i modelli ... (nursetimes.org)

Presidio in Piazza Ordelaffi degli operatori del personale sanitario - Oggi dal presidio in Piazza Ordelaffi a Forlì della FP CGIL dei territori della Romagna, è emersa la piena e profonda solidarietà all’infermiera accoltellata a Meldola, mercoledì scorso, nel corso di ... (forli24ore.it)

Dal 1999 il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro, ambiente, security - Focus sul concetto di qualificazione delle imprese per la sicurezza sul lavoro e sull’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina della patente. Un documento dell’Agenzia EU ... (puntosicuro.it)