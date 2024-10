Lanazione.it - "Cresce l’allarme sulla criminalità minorile"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Allarme. È quanto viene segnalato nella prelazione del procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, redatta in occasione della prossima inaugurazione dell’anno giudiziario. Un allarme che viene delineato come "un sintomo di un disagio sociale più profondo". Questo fenomeno - sottolinea Sottani - è particolarmente presente nelle aree urbane come Perugia, Terni, Foligno e altre città umbre.che spazia dalle baby gang su cui, nel tempo si sono accesi i riflettori con inchieste mirate per esempio su episodi di violenze ed estorsioni, ai reati da codice rosso che vede sempre più spesso come protagonisti dei giovanissimi.