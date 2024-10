Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Thierno Barry, un affare da 14 milioni

(Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-26 23:34:03 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Il Villarreal ha sistemato spesso i suoi conti grazie alla cessione degli attaccanti. Da Diego Forlan a Cedric Bakambu, da Nicolas Jackson ad Alexander Sørloth, passato in estate all’Atletico Madrid in cambio di trentadue. Ora la scommessa si chiama, francese, origini guineane, ventidue anni, scoperto in estate nel Basilea. Aveva cominciato la stagione in Svizzera segnando cinque gol in tre partite di campionato e aveva esordito in coppa con una tripletta. Il tecnico Marcelino sta lavorando sulla sua crescita. Gli chiede corsa e sacrificio in fase di pressing, un aiuto costante anche in copertura.è costato quattordici