Controlli interforze per una movida sicura: parcheggiatori abusivi sempre nel mirino (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli agenti della questura, coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della polizia, con il supporto operativo della polizia scientifica, di unità di rinforzo del reparto mobile, della guardia di finanza e coadiuvati da personale della polizia locale, hanno assicurato nel weekend appena Cataniatoday.it - Controlli interforze per una movida sicura: parcheggiatori abusivi sempre nel mirino Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli agenti della questura, coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della polizia, con il supporto operativo della polizia scientifica, di unità di rinforzo del reparto mobile, della guardia di finanza e coadiuvati da personale della polizia locale, hanno asto nel weekend appena

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli a tappeto del pattuglione straordinario interforze: nel mirino locali della movida, taxi abusivi ed eventi non autorizzati - Controlli a tappeto anti spaccio nei locali della movida, un monitoraggio dei taxi abusivi e di eventi non autorizzati. E non solo. Si è svolto nella serata di ieri 25 ottobre un ... (msn.com)

“Movida Sicura” a Catania: controlli antidroga e numerose sanzioni per violazioni stradali - Le operazioni di controllo del territorio a Catania hanno rigurdato in particolare l’area del centro storico, compresa piazza Bellini, via Sangiuliano, piazza Stesicoro, e altri punti di interesse. (ilsicilia.it)

Movida sicura a Catania. Controlli interforze: numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada - Anche nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati gli ormai tradizionali controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro ... (catanianews.it)

Parcheggiatori abusivi, locali e minimarket nel mirino: sanzioni e denunce durante i controlli interforze - Hanno preso parte all’attività eseguita a Lecce, nella serata di ieri, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Al setaccio l’area della stazione ferroviaria, via Adua, Porta San Bia ... (lecceprima.it)