Cinture di sicurezza assenti ed estintore non manutenuto: a rischio gita scolastica per pullman non idoneo

Un pullman non idoneo ha rischiato di compromettere una gita scolastica per una scuola primaria di Modena. Il veicolo, destinato a trasportare un gruppo di alunni, è stato sottoposto a controllo prima della partenza dagli agenti della polizia stradale che hanno riscontrato gravi difformità rispetto alle normative di sicurezza. Dopo un'attenta ispezione, è stato necessario

