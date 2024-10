Cinema: gran finale per l’“Isff – inferenze short film festival” con Peppe Lanzetta (Di domenica 27 ottobre 2024) Si conclude oggi, a Nola, nel Museo Archeologico dell’Antica Nola (via Senatore Cocozza, 1) alle ore 20.00, la VI edizione di ISFF “inferenze short film festival – Rifrazioni dal reale”. Spetterà al super testimonial Peppe Lanzetta annunciare il vincitore dell’edizione 2024 della kermesse, ideata dall’autore Massimo Piccolo, anche direttore artistico, che celebra il pensiero complesso. Non mancherà, come tutti gli anni un ospite che arriva dal mondo della musica. Per la VI edizione si è voluta la presenza della cantautrice Marilena Vitale (protagonista del duo Fede ‘n’ Marlen e del progetto Azul), per la sua capacità di raccontare storie, mai scontate o banali, anche solo con una chitarra. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si conclude oggi, a Nola, nel Museo Archeologico dell’Antica Nola (via Senatore Cocozza, 1) alle ore 20.00, la VI edizione di ISFF “– Rifrazioni dal reale”. Spetterà al super testimonialannunciare il vincitore dell’edizione 2024 della kermesse, ideata dall’autore Massimo Piccolo, anche direttore artistico, che celebra il pensiero complesso. Non mancherà, come tutti gli anni un ospite che arriva dal mondo della musica. Per la VI edizione si è voluta la presenza della cantautrice Marilena Vitale (protagonista del duo Fede ‘n’ Marlen e del progetto Azul), per la sua capacità di raccontare storie, mai scontate o banali, anche solo con una chitarra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A NOLA - "ISFF - Inferenze Short Film Festival", gran finale con il super testimonial Peppe Lanzetta domenica 27 ottobre - Si conclude domani, domenica 27 ottobre, a Nola, nel Museo Archeologico dell’Antica Nola (via Senatore Cocozza, 1) alle ore 20.00, la VI edizione di ISFF “Inferenze Short Film Festival – Rifrazioni da ... (napolimagazine.com)

Al via a Nola (NA) VI edizione ‘ISFF – Inferenze Short Film Festival’ - ‘Inferenze Short Film Festival – Rifrazioni dal reale’ sbarca a Nola (NA) per la VI edizione che si svolgerà nel Museo Archeologico dell’Antica Nola, via Senatore Cocozza, 1, a partire da domani, ... (expartibus.it)

A NOLA - "ISFF - Inferenze Short Film Festival", Peppe Lanzetta testimonial d'eccezione, dal 23 al 27 ottobre - “Inferenze Short Film Festival – Rifrazioni dal reale” sbarca a Nola per la VI edizione che si svolgerà nel Museo Archeologico dell’Antica Nola (via Senatore Cocozza, 1) a partire da domani, mercoledì ... (napolimagazine.com)

Gran finale al Teatro 8 di Roma: tutti i dettagli sulla registrazione di This is me - Il nuovo format "This is me", condotto da Silvia Toffanin, promette emozioni e divertimento con esibizioni di ex allievi di Amici e artisti famosi, in onda su Canale 5. (ecodelcinema.com)