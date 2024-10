Cerano, una copia del libro del patrono al ministro Zangrillo (Di domenica 27 ottobre 2024) Il libro ceranese al ministro. Un incontro sabato 26 ottobre è stata l'occasione per donare al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo una copia del libro "Fra Pacifico- storia del Beato Pacifico da Cerano" realizzato in occasione dei 600 anni dalla nascita del patrono di Cerano a Novaratoday.it - Cerano, una copia del libro del patrono al ministro Zangrillo Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilceranese al. Un incontro sabato 26 ottobre è stata l'occasione per donare aldella Pubblica amministrazione Paolounadel"Fra Pacifico- storia del Beato Pacifico da" realizzato in occasione dei 600 anni dalla nascita deldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Genesio, il patrono degli attori raccontato in un libro - This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ... (daily.veronanetwork.it)

San Giovanni Battista, patrono di Firenze - San Giovanni è il patrono di molte città nel mondo, compresa Firenze. Un dito, donato dall'antipapa Giovanni XXIII, sarebbe conservato nel Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, in quanto corredo ... (055firenze.it)

Rosalia, la Santuzza palermitana: un libro e un video sulla patrona raccontata da Mimmo Cuticchio - Disclaimer - Il post dal titolo: «Rosalia, la Santuzza palermitana: un libro e un video sulla patrona raccontata da Mimmo Cuticchio è apparso 1 settimana fa sul quotidiano online gds.it». (mondopalermo.it)

Cerano, la protesta va avanti a oltranza: "Enel metta nero su bianco un programma" - I lavoratori non intendono fermarsi, fino a quando non avranno garanzie precise. È ancora viva la protesta all’esterno della centrale Enel Federico II di Cerano. I dipendenti delle ditte dell’indotto ... (brindisireport.it)