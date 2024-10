CdS – curioso siparietto alla fine di Napoli-Lecce (Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-27 16:48:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Partita dagli alti significati ‘simbolici’ quella vissuta da Antonio Conte durante e dopo Napoli-Lecce. Oltre al successo degli azzurri, che ha confermato il primato in classifica, anche alcuni gesti del tecnico salentino sono balzati agli onori delle cronache. La ‘carezza’ alla statua di Maradona è diventata virale, mentre il suo ‘incrocio’ con il danese Dorgu a fine partita ha aperto la strada ai rumors di mercato. Conte-Dorgu, il curioso siparietto Al termine della gara, le telecamere hanno pescato Conte avvicinarsi all’esterno del Lecce, ma oltre al classico saluto di fine partita, il tecnico avvicina a sé il danese e, coprendosi la bocca come ormai consuetudine dei protagonisti del calcio, sussurra qualcosa all’orecchio di Dorgu. Justcalcio.com - CdS – curioso siparietto alla fine di Napoli-Lecce Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-27 16:48:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Partita dagli alti significati ‘simbolici’ quella vissuta da Antonio Conte durante e dopo. Oltre al successo degli azzurri, che ha confermato il primato in classifica, anche alcuni gesti del tecnico salentino sono balzati agli onori delle cronache. La ‘carezza’statua di Maradona è diventata virale, mentre il suo ‘incrocio’ con il danese Dorgu apartita ha aperto la strada ai rumors di mercato. Conte-Dorgu, ilAl termine della gara, le telecamere hanno pescato Conte avvicinarsi all’esterno del, ma oltre al classico saluto dipartita, il tecnico avvicina a sé il danese e, coprendosi la bocca come ormai consuetudine dei protagonisti del calcio, sussurra qualcosa all’orecchio di Dorgu.

