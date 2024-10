Lanazione.it - ’Camminata tra gli Olivi’, ecco dove rivolgersi. Trekking, visite guidate e degustazioni di olio nuovo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi è il giorno dellatra gli, evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’: l’edizione 2024 è legata al tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica. Anche alcuni centri della Valdichiana partecipano: a Montepulciano la partenza è alle 9 dal piazzale della Chiesa delle Grazie per una camminata di 4 km tra ulivi, campagna e. A Torrita (ritrovo ore 8.45 in Piazza Matteotti) passeggiata di 5 km, visita guidata a due aziende e degustazione di. A Sinalunga, si parte nel pomeriggio (ore 15.30) dalla frazione di Rigomagno Scalo, 5 km tra strade bianche costeggiando oliveti fino ad arrivare al piccolo borgo di Rigomagno, prevista degustazione in frantoio. A Sarteano (partenza ore 10 dall’ufficio turistico) si passeggerà per 6 km ammirando il paesaggio con soste nei frantoi locali e piccola degustazione.