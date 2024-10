Bundesliga 2024 25 il Bayern travolge il Bochum | finisce 0-5

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Barcellona in Champions League, ilMonaco ritrova il sorriso grazie al successo per 5-0 contro ilin trasferta in campionato. La squadra di Vincent Kompany resta così imbattuta ine tiene il passo del Lipsia in vetta a quota 20 punti in classifica. Ilindirizza la partita sul giusto binario già nella prima mezz’ora. Al 16? Olise sblocca il risultato e dieci minuti più tardi è Musiala a raddoppiare. All’intervallo il tecnico delZeidler prova a cambiare le cose inserendo Gamboa al posto di Passlack, ma il copione non cambia. Al 57? Kane segna la nona rete stagionale in campionato. Poi lascia spazio agli altri: Sane al 65? segna il poker, prima del 5-0 realizzato da Coman al 71?. Nella prossima giornata il Bayer ospiterà l’Union Berlin.