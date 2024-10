Blitz del Lecce Women: battuto il Siracusa per 4-2 (Di domenica 27 ottobre 2024) Colpo esterno per il Lecce Women che si èp portato a casa la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro la Giovanile Rocca nello scorso turno: allo stadio De Simone la squadra giallorossa si è imposta per 4-2 sulle siciliane nell'anticipo dell'ottava gioranta del campionato di Serie C Lecceprima.it - Blitz del Lecce Women: battuto il Siracusa per 4-2 Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Colpo esterno per ilche si èp portato a casa la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro la Giovanile Rocca nello scorso turno: allo stadio De Simone la squadra giallorossa si è imposta per 4-2 sulle siciliane nell'anticipo dell'ottava gioranta del campionato di Serie C

