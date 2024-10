Biccy.it - Bianca e Giovanni stanno insieme, il bacio a Ballando con le Stelle e le parole di lei

(Di domenica 27 ottobre 2024)hanno confermato (seppur non a) la loro relazione acon le. Lo hanno fatto con due baci sulla bocca durante la coreografia che gli ha fatto conquistare la seconda posizione. Baci subito evidenziati da Rossella Erra che da bordo pista ha così commentato: “Voi dite che sono una guardona, ma vi siete dati due baci, era un trasporto enorme e forte. Questo viaggio a Londra vi ha fatto molto bene!che è stato un po’ in sottrazione ha fatto un bellissimo lavoro con!“., infatti, prima della puntata sono stati un paio di giorni a Londra dove il ballerino vive da oltre dieci anni. Un viaggio che Pernice aveva programmato da tempo a causa di un impegno di lavoro e che ha deciso di fare con Guaccero con la scusa di provare la coreografia per la puntata dicon le