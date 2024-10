Atp Vienna: vince Draper, Khachanov battuto in finale (Di domenica 27 ottobre 2024) Jack Draper vince l’Atp 500 di Vienna 2024. Il tennista britannico batte in due set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5. Secondo successo nel circuito maggiore nel 2024, e in carriera, per l’inglese che, dopo il primo 250 (Stoccarda in finale con Berrettini), conquista uno dei 500 più prestigiosi. Un torneo che ha visto trionfare Jannik Sinner (2023), Danil Medvedev (2022), Alexander Zverev (2021), Dominic Thiem (2019), Andy Murray (2014, 2016), Juan Martin del Potro (2012), Novak Djokovic (2007) e Roger Federer (2002, 2003). Best ranking per Draper, che guadagna tre posizioni e sale al 15° posto con 2800 punti. TABELLONE Atp Vienna: vince Draper, Khachanov battuto in finale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Jackl’Atp 500 di2024. Il tennista britannico batte in due set il russo Karencon il punteggio di 6-4 7-5. Secondo successo nel circuito maggiore nel 2024, e in carriera, per l’inglese che, dopo il primo 250 (Stoccarda incon Berrettini), conquista uno dei 500 più prestigiosi. Un torneo che ha visto trionfare Jannik Sinner (2023), Danil Medvedev (2022), Alexander Zverev (2021), Dominic Thiem (2019), Andy Murray (2014, 2016), Juan Martin del Potro (2012), Novak Djokovic (2007) e Roger Federer (2002, 2003). Best ranking per, che guadagna tre posizioni e sale al 15° posto con 2800 punti. TABELLONE AtpinSportFace.

