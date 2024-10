Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Lorenzo Sonego centra l’accesso al tabellone principale!

(Di domenica 27 ottobre 2024)approda aldel Rolex Paris Mastersdi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: sul veloce indoor di Barigi-il torinese, numero 4 del seeding cadetto, piega lo spagnolo Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 8, con lo score di 6-3 7-6 (4) dopo due ore e nove minuti di gioco. Nel primo setannulla una palla break nel terzo game, poi nel quarto ai vantaggi riesce a strappare la battuta all’avversario alla terza occasione. L’azzurro allunga sul 4-1 non pesante, non prima di aver annullato due opportunità per l’immediato controbreak, poi è il torinese a mancare tre set point in risposta nell’ottavo gioco. L’epilogo è rimandato di poco, perché nel game successivotiene la battuta a zero e certifica il 6-3 in 47?.