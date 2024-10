Al Trotter il Teatrino Mariangela Melato: “A 10 anni il debutto a scuola” (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – “Negli occhi aveva tutto: la serietà, il rigore, la bellezza, l’arte. Era pura”. Si commuove Renzo Arbore mentre parla di colei che è stata l’amore della sua vita: Mariangela Melato, attrice considerata tra le più grandi in Italia, scomparsa l’11 gennaio del 2013 a 71 anni. Milanese, ha scoperto la sua passione per la recitazione e l’arte quando era bambina. “Rinata”, ricorda la sorella Anna, alla “Casa del Sole“ del Parco Trotter. La scuola che le consentì di capire chi era, di sbocciare. E ieri, proprio la sua scuola che non l’ha mai dimenticata le ha dedicato il Teatrino immerso nel parco: ora questo luogo si chiamerà per sempre Mariangela Melato. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di più realtà, tra cui il comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo Cappelli e Amici del Parco Trotter Odv. Ilgiorno.it - Al Trotter il Teatrino Mariangela Melato: “A 10 anni il debutto a scuola” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – “Negli occhi aveva tutto: la serietà, il rigore, la bellezza, l’arte. Era pura”. Si commuove Renzo Arbore mentre parla di colei che è stata l’amore della sua vita:, attrice considerata tra le più grandi in Italia, scomparsa l’11 gennaio del 2013 a 71. Milanese, ha scoperto la sua passione per la recitazione e l’arte quando era bambina. “Rinata”, ricorda la sorella Anna, alla “Casa del Sole“ del Parco. Lache le consentì di capire chi era, di sbocciare. E ieri, proprio la suache non l’ha mai dimenticata le ha dedicato ilimmerso nel parco: ora questo luogo si chiamerà per sempre. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di più realtà, tra cui il comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo Cappelli e Amici del ParcoOdv.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Trotter il Teatrino Mariangela Melato: “A 10 anni il debutto a scuola” - Poi, al Trotter, Mariangela ha trovato davvero “il sole“ e una maestra ... Era il 29 febbraio 1952 quando la maestra Cortese scrisse nel registro “Recita nel teatrino“. Non poteva sapere che quello ... (ilgiorno.it)

Il teatrino del Trotter dedicato a Mariangela Melato, che rinacque grazie alla scuola nel parco - La grande attrice fra il 1949 e il 1956 aveva frequentato la scuola della Casa del Sole, scuola sperimentale nel parco dedicata ai bambini fragili di Milano ... (rainews.it)

Intitolato a Mariangela Melato il teatrino del Trotter a Milano - Il teatrino del parco Trotter a Milano è stato intitolato, questa mattina, all'attrice Mariangela Melato, allieva della Casa del Sole - oggi Istituto Comprensivo Francesco Cappelli - dal 1949 al 1956, ... (ansa.it)

Milano, le pagelle di Mariangela Melato alla «Scuola del sole»: 8 in Italiano, 9 in Canto - Eccelleva in Italiano, Storia e Geografia, dove aveva 8 in pagella. E andava bene anche in Matematica e in Scienze. Ma la materia dove dimostrava un vero talento era il Canto, in cui raggiungeva il 9. (milano.corriere.it)