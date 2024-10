Gaeta.it - Aggressione in discoteca a Tortoreto: tentato investimento da parte di due giovani

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella notte scorsa, il tranquillo comune diè stato teatro di un episodio di violenza e follia. Due, un uomo e una donna, sono protagonisti di un'incresciosa situazione avvenuta presso il piazzale dellaPlaza. L'episodio, che ha del surreale, ha mostrato il lato oscuro del divertimento notturno e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio con il personale di sicurezza del locale è avvenuto a causa dello stato di ubriachezza dei due, che non sono riusciti a entrare. I fatti: il diverbio e la reazione violenta Tutto ha avuto inizio quando i due, rifiutati all'ingresso della, hanno manifestato segni di irritazione per non essere stati fatti entrare.