Thesocialpost.it - Afragola, bimba di 10 mesi morta in casa: arriva la polizia, disposta l’autopsia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dramma adnella mattinata di domenica dove èuna bambina di appena 10. Secondo lail decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ma l’autorità giudiziaria ha comunque disposto il sequestro della salma su cui sarà effettuataallo scopo di chiarire le cause della morte. La piccola è deceduta nel Rione Salicelle, dove gli agenti delladi Stato ei soccorritori del 118 sono intervenuti, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità del popolare rione del Napoletano, che si è stretta in lutto al profondo dolore della famiglia per la terribile e prematura perdita. Solo ieri un altro lutto in Campania: unadi 10 anni ènell’Avellinese, schiacciata da un cancello che è caduto improvvisamente. Un dramma avvenuto in quel caso nel comune di Fontanarosa.