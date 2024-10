Inter-news.it - Zielinski sulla corsia di sorpasso! Inter-Juventus, tre assenti – Sky

(Di sabato 26 ottobre 2024)potrebbe giocare dal primo minuto domani in. Allo stesso tempo, confermate tre esclusioni tra i nerazzurri. AGGIORNAMENTI – Le ultime dopo l’allenamento dei nerazzurri alla vigilia della grande partita contro la, in programma domani alle 18 a San Siro. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha dato le ultime indicazioni dopo la rifinitura di oggi. Confermate tre esclusioni e occhio alla bagarre in regia, come anche ipotizzata da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di oggi prima di pranzo: «allenamento finito. Per la Juve out Calhanoglu, C. Augusto e Acerbi. Questione play ancora aperta ma dopo lo scatto di ieri di Asllani il dubbio rimane e ora in crescita ci sono le quotazioni diche è indi».