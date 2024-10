"Un'intesa fortissima". Depositato in procura il carteggio tra Lilly e l'amico speciale (Di sabato 26 ottobre 2024) Depositate in procura le chat tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin: “Vanno a demolire l’ipotesi del suicidio” Ilgiornale.it - "Un'intesa fortissima". Depositato in procura il carteggio tra Lilly e l'amico speciale Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Depositate inle chat tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin: “Vanno a demolire l’ipotesi del suicidio”

Inchiesta conti spiati a Bari : legale di Intesa San Paolo incontra procuratore - Incontro in Procura, oggi a Bari, tra l'avvocata Paola Severino, una dei legali di Intesa San Paolo, e il procuratore Roberto Rossi, tra i titolari dell'inchiesta che verte sulla figura di Vincenzo Coviello, 52enne ex dipendente dell'istituto di ... (Baritoday.it)

Conti spiati - la procura di Bari apre un’indagine contro Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo è ufficialmente coinvolta nell’indagine della procura di Bari riguardante Vincenzo Coviello, ex dipendente dell’istituto, accusato di aver effettuato accessi non autorizzati a conti correnti e carte di credito di 3.572 clienti in ... (Lettera43.it)

Intesa Sanpaolo indagata dalla Procura di Bari - i clienti spiati valutano risarcimento - Intesa Sanpaolo è finita formalmente nel registro degli indagati della Procura di Bari per il procedimento a carico di Vincenzo Coviello, ex dipendente della banca che tra il febbraio 2022 e l’aprile 2024 avrebbe compiuto 6.637 accessi abusivi ai ... (Quifinanza.it)

Carlo Messina nella bufera : Intesa Sanpaolo non avvisò subito la Procura - da Fi la denuncia fino alla Bce - Carlo Messina, vertice di Banca Intesa Sanpaolo, nella bufera. Intesa Sanpaolo non avrebbe comunicato tempestivamente agli inquirenti i dati degli accessi abusivi effettuati dal funzionario Domenico Coviello dal febbraio 2022 ad aprile 2024. È ... (Lidentita.it)