Troppi locali in centro storico (Di sabato 26 ottobre 2024) Fino a quando continuerà l'apertura e dissennata di locali in centro storico a Modena? Ormai non si può più circolare, a piedi o in bicicletta, senza dovere fare la gimcana tra tavoli, ombrelloni, sedie, ingombranti dehors, mentre i negozi via via scompaiono costringendo chi abita in centro a faticosi tour nei supermercati, con tutte le note difficoltà di sosta, a causa dei parcheggi che vengono continuamente erosi senza una vera necessità, ma solo con banali pretesti, e delle difficoltà di circolazione a causa del traffico, ormai al collasso. La mancanza di rispetto e l'arroganza con cui vengono trattati i residenti di questa parte di città, vessati da baccano, sporcizia, delinquenza, lascia stupefatti.

