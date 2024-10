Gaeta.it - Tribunale di Ancona ordina la liquidazione giudiziale della Terre Cortesi – Moncaro: i dettagli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiha preso una decisione cruciale riguardante laSocietà Cooperativa Agricola, situata a Montecarotto. Con la sentenza n. 95/2024, ilha dichiarato ufficialmente aperta la procedura diper l’azienda, che si trova attualmente in una situazione finanziaria critica. Questo articolo esplorerà idi questa sentenza, il profilo dell’azienda, gli aspetti finanziari coinvolti e le conseguenze per il futuro delle attività agricole locali. La sentenza e la nomina dei curatori La sentenza emessa daldiha aperto un nuovo capitolo per la, una realtà ben nota nel settore agricolo.