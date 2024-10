Tre spacciatori fermati ad Albairate con un chilo e mezzo di hascisc e due etti di cocaina (Di sabato 26 ottobre 2024) Albairate (Milano), 26 ottobre 2024 – Avevano un chilo e mezzo di hascisc e due etti di cocaina in auto i tre giovani intercettati e arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Legnano nella serata di ieri a conclusione di un’attività di appostamento e pedinamento che si è estesa sino a Milano e Rozzano. Per concorso in attività di spaccio sono stati infine arrestati tre cittadini di nazionalità marocchina di 29, 25 e 28 anni, irregolari sul territorio e con diversi precedenti a carico, anche della medesima specie, che ieri sera sono stati fermati a bordo di una vettura e in possesso della sostanza stupefacente, su una strada provinciale del Comune di Albairate. Ilgiorno.it - Tre spacciatori fermati ad Albairate con un chilo e mezzo di hascisc e due etti di cocaina Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Milano), 26 ottobre 2024 – Avevano undie duediin auto i tre giovani intercettati e arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Legnano nella serata di ieri a conclusione di un’attività di appostamento e pedinamento che si è estesa sino a Milano e Rozzano. Per concorso in attività di spaccio sono stati infine arrestati tre cittadini di nazionalità marocchina di 29, 25 e 28 anni, irregolari sul territorio e con diversi precedenti a carico, anche della medesima specie, che ieri sera sono statia bordo di una vettura e in possesso della sostanza stupefacente, su una strada provinciale del Comune di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre mezzo chilo di marijuana nascosto in casa : 20enne in manette per spaccio - Aveva trasformato la cantina di casa in una serra per coltivare la marijuana, che veniva poi fatta essiccare nel locale caldaia. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequetrato più di mezzo chilo di marijuana e due piante ancora in ... (Novaratoday.it)

Giugliano - blitz in appartamento disabitato : 39enne sorpreso con oltre un chilo e mezzo di droga - Oltre un chilo e mezzo di droga in un appartamento disabitato. Un 39enne incensurato è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia. Giugliano, scoperto in un appartamento disabitato con oltre un chilo e mezzo di droga: arrestato 39enne ... (Teleclubitalia.it)

Giugliano in Campania : Oltre un chilo e mezzo di droga in quell’appartamento disabitato - Arrestato 39enne incensurato: in un appartamento disabitato scoperto laboratorio per confezionamento di droga L’appartamento in via Masseriola è disabitato ma quel 39enne incensurato è stato visto più volte entrare e uscire. I carabinieri della ... (Puntomagazine.it)

Mezzo pesante in avaria sulla Messina-Catania : code chilometriche per oltre un'ora - Ancora una volta la Messina-Catania si trasforma in una trappola per gli automobilisti che sono costretti a percorrerla. Un mezzo pesante in avaria nel tratto a doppio senso all'altezza di Alì Terme, per un'ora circa, nel primo pomeriggio, ha ... (Gazzettadelsud.it)