Svolta sull' omicidio di Sara Centelleghe | chi è stato portato in caserma

Svolta nelle indagini sull'omicidio Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni uccisa nella notte nella sua abitazione a Costa Volpino. La procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzo coetaneo di origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima. Verso le 16.00 di oggi l'uomo incappucciato e ammanettato all'interno di una volante dei carabinieri ha lasciato la caserma dei militari di Costa Volpino. «C'è una direzione che stiamo seguendo, non si può ancora parlare di fermo» ha detto il procuratore capo di Bergamo, Maurizio Romanelli. «È in corso una serie di accertamenti volti alla raccolta di indizi per giungere alla individuazione dei responsabili dell'uccisione della ragazza 18enne trovata morta a Costa Volpino.

