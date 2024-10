Sogno Georgiano al 53% secondo i primi dati dello scrutinio (Di sabato 26 ottobre 2024) Il partito di governo in Georgia, Sogno Georgiano, è in testa con quasi il 53% dei voti nelle elezioni in Georgia dopo che sono state scrutinate il 69% delle schede. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale, citata dall'agenzia russa Ria Novosti, sulla base dei risultati di un nuovo meccanismo di conteggio elettronico. Quotidiano.net - Sogno Georgiano al 53% secondo i primi dati dello scrutinio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Il partito di governo in Georgia,, è in testa con quasi il 53% dei voti nelle elezioni in Georgia dopo che sono state scrutinate il 69% delle schede. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale, citata dall'agenzia russa Ria Novosti, sulla base dei risultati di un nuovo meccanismo di conteggio elettronico.

