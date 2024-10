Ilgiorno.it - Sindaco pronto allo sfratto. Il Carducci verrà cacciato: "Da anni sono abusivi"

(Di sabato 26 ottobre 2024) È intenzionato ad andare fino in fondo e cacciare l’associazionedalla sede di viale Cavtti, anzi "riprendersi ciò che appartiene al Comune" ilAlessandro Rapinese (foto), che per essere ancor più chiaro ha girato un video in cui ribadisce la sua volontà, mettendo la parola fine a ogni possibilità di mediazione. Per ildi Como l’associazione dovrà andarsene inderogabilmente entro le dieci del mattino del prossimo 5 novembre, oppure si procederàsgombero. "L’associazioneaveva il beneficio di due locali più un utilizzo saltuario della sala concerti - il riassunto della vicenda da parte del- Negliprendi un localino oggi, prendi un localino domani prendi, un localino domani si prende tutto il palazzo. Quando l’Università dell’Insubria se n’è andata hanno preso addirittura l’altro palazzo utilizzando delle catene.