Si agitano alla vista della polizia, spacciatori denunciati (Di sabato 26 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre la polizia ha denunciato in via al Ponte Reale due giovani di 30 e 36 anni di origini tunisine per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.Alle 17.30 gli operatori di una volante, durante il regolare pattugliamento nel centro storico cittadino, hanno notato i due Genovatoday.it - Si agitano alla vista della polizia, spacciatori denunciati Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre laha denunciato in via al Ponte Reale due giovani di 30 e 36 anni di origini tunisine per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.Alle 17.30 gli operatori di una volante, durante il regolare pattugliamento nel centro storico cittadino, hanno notato i due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si agitano alla vista della polizia, spacciatori denunciati - Sequestrati in tutto circa 25 grammi di hashish. I due sono stati fermati in via al Ponte Reale, non lontano dall'acquario ... (genovatoday.it)

Ecco come vivono l’estate i cavalli delle botticelle: bava alla bocca, stress e in pericolo per le violazioni dei codici della strada - L’inchiesta dell’associazione Animaliberaction che fa appello al Comune, pubblicata sui social racconta una realtà drammatica e ai limiti della legalità ... (roma.repubblica.it)

Sudafrica, brutale escalation di omicidi di persone LGBTIQ+: cosa sta succedendo - Secondo i report della polizia, Karabelo era uscita con un gruppo di suoi amici ... ma che cova al suo interno ampie correnti conservatrici che agitano le fobie verso le persone LGBTIAQ+ come armi di ... (gay.it)

Per Canton Mombello lavori di ristrutturazione nel 2025 - Lo ha annunciato il sottosegretario Delmastro rispondendo a un’interrogazione del deputato bresciano Girelli, che sottolinea: «Non c’è però nessuna chiusura in vista e per l’ampliamento di Verziano i ... (giornaledibrescia.it)