Sport.quotidiano.net - Sfredda sull’Eccellenza: "Rata e Chiesanuova ok"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) "L’Eccellenza è un campionato in cui occorre stare sempre sul pezzo perché si è visto che tutti possono battere tutti". Giuseppe, diesse del Monturano, parla del torneo arrivato all’ottava giornata. "La Maceratese e il– aggiunge – stanno confermando le aspettative iniziali. Poi metterei anche il Montecchio e l’Urbania, quest’ultima squadra mi ha sorpreso che sia uscita battuta a Matelica che non poteva contare su un attaccante del calibro di Iori". Confermarsi non è mai facile, il Montefano sta incontrando delle difficoltà ma adesso potrà contare sul ritorno di Ernest Alla, di rientro dal prestito alla Vigor Senigallia. "Si tratta di un centrocampista importante.