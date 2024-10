Ilrestodelcarlino.it - Sfida in casa per la Sab Group Rubicone

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la pausa forzata dello scorso weekend quando a causa del maltempo è stata rinviata al 5 novembre lacontro la Pallavolo Sabini Castelferretti, la Sabin Volley tornerà in campo oggi alle 17.30 ospitando al Palasport di San Mauro la Nova Volley Loreto nell’ambito del torneo maschile di serie B. Altralinga dunque per i gialloblù, che sono reduci dall’esordio vincente (3-0) contro la Battistelli Real Bottega. "I ragazzi a oggi stanno bene – dichiara coach Stefano Mascetti, che tiene però a sottolineare come lo stop obbligato non abbia portato benefici al gruppo –. La pausa la avremmo evitata volentieri, anche perché essendo all’inizio del campionato ancora non ci sono stanchezza fisica e mentale con le quali fare i conti, ma piuttosto voglia ed entusiasmo. Ovviamente il discorso vale sia per noi che per le altre squadre".