Ilfattoquotidiano.it - Sessant’anni del Théâtre du Soleil: la guida femminile non è l’unica singolarità della compagnia

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’Odin Teatret non è la soladi importanza internazionale a compiere quest’anno(ne abbiamo parlato). Lo stesso compleanno lo festeggia pure ildu, nato a Parigi anch’esso nel 1964 e diventato nel giro di poco tempo una delle compagnie più note e celebrate al mondo. Alla suavi è dall’inizio una straordinaria artista, Ariane Mnouchkine (in foto), una delle rare eccezioni di leadershipin un mondo, quello del nuovo teatro, di impronta decisamente maschile e talvolta anche maschilista. Mnouchkine aveva creato nel 1961 un associazione teatrale studentesca, con la quale mise in scena il primo spettacolo, Gengis Khan. In quegli anni segue anche i corsi di Jacques Lecoq, grande insegnante di mimo e movimento, e viaggia in America Latina, India e Giappone.