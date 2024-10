Serie C, 11esima giornata: oggi tre anticipi, il Benevento capolista in campo domani (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via questo pomeriggio con i primi tre anticipi l’undicesimo turno nel girone C di Serie C. Fari puntati a Monopoli dove i padroni di casa, secondi con 18 punti, ospiteranno l’ambizioso Trapani che insegue con una sola lunghezza di ritardo. In campo anche l’Audace Cerignola che ospita il Picerno, con i pugliesi che fanno parte del terzetto di squadre al secondo posto a -4 dalla capolista Benevento, quest’ultima di scena domani al “Ciro Vigorito” nel derby contro la Casertana. Anteprima24.it - Serie C, 11esima giornata: oggi tre anticipi, il Benevento capolista in campo domani Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via questo pomeriggio con i primi trel’undicesimo turno nel girone C diC. Fari puntati a Monopoli dove i padroni di casa, secondi con 18 punti, ospiteranno l’ambizioso Trapani che insegue con una sola lunghezza di ritardo. Inanche l’Audace Cerignola che ospita il Picerno, con i pugliesi che fanno parte del terzetto di squadre al secondo posto a -4 dalla, quest’ultima di scenaal “Ciro Vigorito” nel derby contro la Casertana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - anticipi di oggi senza Bologna-Milan : le partite - Il sabato di anticipi di Serie A, con la nona giornata iniziata ieri dalle vittorie casalinghe di Udinese e Torino, sarà “incompleto”. Questo per il rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan, che si sarebbe dovuta giocare alle ore 18. SERIE A ... (Inter-news.it)

Calcio - Serie A 2024-2025 : Udinese e Torino vincono negli anticipi della nona giornata - Fattore campo rispettato nei due anticipi della nona giornata Serie A 2024-2025 di calcio: l’Udinese piega per 2-0 il Cagliari, mentre il Torino supera per 1-0 il Como. In classifica friulani momentaneamente terzi a quota 16 con la Juventus, mentre ... (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Orizzonte Catania e SIS Roma vincono gli anticipi di Serie A1 - Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi due anticipi della seconda giornata della stagione regolare: nette vittorie per L’Ekipe Orizzonte Catania e SIS ... (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2024-2025 : nette vittorie di Orizzonte Catania e SIS Roma negli anticipi della seconda giornata - Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi due anticipi della seconda giornata della stagione regolare: nette vittorie per L’Ekipe Orizzonte Catania e SIS ... (Oasport.it)