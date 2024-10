Serie A, goleada dell’Atalanta: 6-1 al Verona (Di sabato 26 ottobre 2024) goleada dell’Atalanta, che regola 6-1 il Verona in un match valido per la nona giornata di Serie A. Quasi tutte nel primo tempo le reti della squadra di Gasperini, con De Roon (6?), Retegui (9?), De Ketelaere (14?) e la doppietta di Lookman (autore anche di due assist) al 29? e 34?. Nel finale della prima frazione accorcia le distanze Sarr (42?). Nella ripresa nuovo sigillo di Retegui, che così sigla la doppietta personale, al 58?. Con questo risultato, i bergamaschi si issano momentaneamente al quarto posto, a quota 16, dietro soltanto a Napoli, Inter e Juventus. Lapresse.it - Serie A, goleada dell’Atalanta: 6-1 al Verona Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024), che regola 6-1 ilin un match valido per la nona giornata diA. Quasi tutte nel primo tempo le reti della squadra di Gasperini, con De Roon (6?), Retegui (9?), De Ketelaere (14?) e la doppietta di Lookman (autore anche di due assist) al 29? e 34?. Nel finale della prima frazione accorcia le distanze Sarr (42?). Nella ripresa nuovo sigillo di Retegui, che così sigla la doppietta personale, al 58?. Con questo risultato, i bergamaschi si issano momentaneamente al quarto posto, a quota 16, dietro soltanto a Napoli, Inter e Juventus.

