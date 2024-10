Pattinaggio artistico: Frangipani decimo nello short a Skate Canada, Malinin leader (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia con un decimo posto l’avventura di Gabriele Frangipani a Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di Pattinaggio artistico in scena questo weekend in quel di Halifax. L’azzurro si è reso artefice di uno short program leggermente impreciso, viziato da una caduta nel primo elemento. nello specifico il nativo di Pisa ha perso vistosamente terreno nel quadruplo toeloop, arrivato con caduta. L’atleta ha poi comunque ruotato correttamente il triplo axel, eseguendo in zona bonus la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e accontentandosi dello score di 76.18 (39.79, 37.39). Al comando si.è piazzato il grande favorito del lotto, Ilia Malinin, leader con 106.22 (61.20, 45.02) dopo aver staccato il quadruplo flip, il triplo axel e il quadruplo lutz agganciato al triplo toeloop. Buon secondo posto poi per Shun Sato, abile a raccogliere 96.62 (54.65, 41. Oasport.it - Pattinaggio artistico: Frangipani decimo nello short a Skate Canada, Malinin leader Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia con unposto l’avventura di Gabriele, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena questo weekend in quel di Halifax. L’azzurro si è reso artefice di unoprogram leggermente impreciso, viziato da una caduta nel primo elemento.specifico il nativo di Pisa ha perso vistosamente terreno nel quadruplo toeloop, arrivato con caduta. L’atleta ha poi comunque ruotato correttamente il triplo axel, eseguendo in zona bonus la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e accontentandosi dello score di 76.18 (39.79, 37.39). Al comando si.è piazzato il grande favorito del lotto, Iliacon 106.22 (61.20, 45.02) dopo aver staccato il quadruplo flip, il triplo axel e il quadruplo lutz agganciato al triplo toeloop. Buon secondo posto poi per Shun Sato, abile a raccogliere 96.62 (54.65, 41.

