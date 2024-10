Omicidio a Bergamo, uccisa in casa la 19enne Sara Centelleghe: un amico fa le prime ammissioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Inizia a stringersi il cerchio attorno all’Omicidio di Sara Centelleghe, la 19enne trovata senza vita nell’appartamento in cui viveva con la madre a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, mentre si trovava in casa con alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’Omicidio sarebbe avvenuto durante un breve allontanamento di un’amica della vittima, uscita per acquistare delle bibite a un distributore automatico. Rientrata nell’appartamento, la ragazza ha trovato Sara riversa a terra priva di vita e le sue urla hanno allertato i vicini. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, per la 19enne era ormai troppo tardi. I sospetti sul coetaneo Le indagini, guidate dal pm Giampiero Golluccio, si stanno concentrando su un suo coetaneo di 19 anni, amico di Sara e ultimo a trovarsi in casa con lei. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) Inizia a stringersi il cerchio attorno all’di, latrovata senza vita nell’appartamento in cui viveva con la madre a Costa Volpino, in provincia di. La giovane è stata accoltellata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, mentre si trovava incon alcuni amici. Secondo lericostruzioni, l’sarebbe avvenuto durante un breve allontanamento di un’amica della vittima, uscita per acquistare delle bibite a un distributore automatico. Rientrata nell’appartamento, la ragazza ha trovatoriversa a terra priva di vita e le sue urla hanno allertato i vicini. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, per laera ormai troppo tardi. I sospetti sul coetaneo Le indagini, guidate dal pm Giampiero Golluccio, si stanno concentrando su un suo coetaneo di 19 anni,die ultimo a trovarsi incon lei.

