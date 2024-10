Nizza-Monaco (domenica 27 ottobre 2024 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati (Di sabato 26 ottobre 2024) Il pomeriggio del nono turno di Ligue1 vede in programma il derby della Costa Azzurra tra il Nizza di Haise ed il Monaco di Huetter. Gli Aiglons continuano ad avere difficoltà in Europa dove sono a secco di vittorie sinora e in campionato sono attualmente a metà classifica con 10 punti fatti. L’ultima vittoria risale all’8 a 0 contro il St. Etienne di oltre un mese fa. Deflagranti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Nizza-Monaco (domenica 27 ottobre 2024 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il pomeriggio del nono turno di Ligue1 vede in programma il derby della Costa Azzurra tra ildi Haise ed ildi Huetter. Gli Aiglons continuano ad avere difficoltà in Europa dove sono a secco di vittorie sinora e in campionato sono attualmente a metà classifica con 10 punti fatti. L’ultima vittoria risale all’8 a 0 contro il St. Etienne di oltre un mese fa. Deflagranti InfoBetting: Scommesse Sportive e

