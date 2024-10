Game-experience.it - Netflix, i film e le serie tv da brividi da vedere ad Halloween

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prepararsi per la notte dinon è un’impresa facile, tra zucche, scheletri di plastica e ‘dolcetto o scherzetto’. La playlist& Chills è qui proprio per aiutare a organizzare il party più tenebroso di sempre: entrate nello “spirito” giusto con i miglioritv horror disponibili su, dove troverete ispirazione per i vostri costumi, consigli su come sopravvivere ai mostri più spaventosi e, soprattutto, iper trascorrere una serata emozionante, da soli o in compagnia. I protagonisti di It’s What’s Inside NOVITÀ DA BRIVIDO – Sono molti i nuovi thriller e horror in arrivo suin occasione della notte di Ognissanti: dall’inquietante esordio alla regia di Anna Kendrick con Woman of the Hour a It’s What’s Inside; dal disturbante Il Buco – Capitolo 2 allo slasher Time Cut.